’Horrorjuf’ deed niks verkeerd

De juf die groep 3 onder haar hoede had, zou kinderen in een hok zetten, hard vastpakken, tegen ze schreeuwen en laten uitlachen, klonk het in september van dit jaar. Niets van waar, blijkt nu. „Daar heb ik ook niet aan getwijfeld”, laat bestuursvoorzitter Brigit Schumacher van scholenkoepel Zaan Primair weten. Maar dat laat onverlet dat er op de school zoveel misging, dat ouders op de vuist gingen.

De gevolgen van de hele crisis zijn dan ook niet mis. Twee ouders hebben hun kind op een andere school gedaan. De betrokken juf zit thuis en is niet in staat te werken. En de schoolleiding heeft een lange weg te gaan in het terugwinnen van het vertrouwen van de ouders. Want daar zat de kiem van alle ellende, blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Bezemer en Schubad.

Kort gezegd is de conclusie dat de communicatie tussen ouders en schoolleiding zo stroef liep, dat er alle ruimte was voor het ontstaan van indianenverhalen. „Daarvoor nemen we de verantwoordelijkheid”, aldus Schumacher. Ouders schrokken van veranderd gedrag bij hun kind en vonden bij de school geen gehoor toen ze daar vragen over stelden. De spanningen liepen zo hoog op dat de politie op het schoolplein de boel moest sussen na een matpartij tussen voor- en tegenstanders van de juf.

„Ouders hebben behoefte aan erkenning voor hun kind. We gaan heel veel werk maken van onze communicatie. We realiseren ons dat er iets verbeterd moet worden”, zegt Schumacher daarover. Tegelijk vindt ze het vervelend dat twee kinderen van school zijn gehaald. „Maar ik snap het ook wel.”

Onderwijl heeft groep 3 door alle ellende zelfs enkele lesdagen moeten missen. De juf werd op non-actief gesteld gedurende het onderzoek en zit na alle media-aandacht nog altijd thuis. Of ze ooit terugkeert, laat Schumacher in het midden. Vervanging was echter niet zomaar geregeld. Verschillende docenten vallen dagen in. „De kinderen hebben vrijwel elke dag les gehad, maar vervanging is heel moeilijk te regelen.”