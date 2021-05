8 jaar cel en tbs voor doden van 85-jarige vrouw in Nijkerk

In november 2020 werden in een week tijd in Nijkerk twee vrouwen neergestoken. Metsie R. was meteen verdachte van het doden van de 85-jarige vrouw die op 3 november dood in haar huis werd gevonden. Ze lag doodgebloed onderaan de trap en was doodgestoken. Metsie zag de vrouw als laatste, zat drie dagen vast als verdachte maar kwam op vrije voeten wegens gebrek aan bewijs.

Op de dag dat ze vrijkwam, ontdekte de recherche echter haar vingerafdruk in een bloedspoor van het slachtoffer. Agenten gingen haar op 7 november halen bij het huis van de dochter van het slachtoffer waar ze tijdelijk verbleef. Daar werd de dochter met een halswond hevig bloedend op bed aangetroffen.

Drank en drugs

De rechtbank acht de doodslag op de 85-jarige vrouw en de poging hiertoe op de dochter bewezen. Metsie R. had drie nachten niet geslapen toen ze bij de 85-jarige aanbelde. Ze had drank en drugs gebruikt. Zelf zei ze de rechters eerder deze maand dat ze al lang vecht tegen haar ’rode waas’, woede-aanvallen waarover ze geen controle heeft.

Van uitgewerkte moordplannen was geen sprake, zo oordeelden de rechters. „We weten niet wat er die dag gebeurd is”, zei de voorzitter. Bij het tweede steekincident stelde de verdachte dat er een doodswens was. En dat ze haar vriendin daarbij had geholpen. De rechtbank acht dit niet aannemelijk. „Het ligt veel meer voor de hand dat het steekincident voortkwam uit een ruzie die dag.”

Tegen de vrouw was 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.