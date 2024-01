Amerikaanse moeder deed jarenlang alsof haar dochter kanker had: inde duizenden dollars aan donatiegeld

De 41-jarige Pamela Reed zou vrienden en familie jarenlang hebben voorgehouden dat haar dochter blind was en daarnaast verschillende ziektes had, waaronder acute leukemie. Reed zou zelfs het hoofd van haar jonge dochter hebben kaalgeschoren. Het plan ging zo ver dat haar andere dochter zelfs dacht dat haar zus ‘kanker had en ernstig ziek was.’

Volgens een verklaring van de politie van Noble County zouden leden van de gemeenschap gul gedoneerd hebben aan de familie om te helpen met de medische kosten. Het plan begon te wankelen toen een verpleegster van de basisschool van het meisje ontdekte dat zij helemaal niet blind was aan haar rechteroog, zoals haar moeder had beweerd. Reed zou eerder tegen de verpleegster hebben gezegd dat haar dochter behandeld werd voor kanker, en dat zij daarom al 280 uur op school had gemist. De verpleegster vertrouwde het niet en belde met de instanties. Zij bevestigden haar vermoeden: het meisje had inderdaad geen kanker of leukemie.

De moeder van het meisje bekende tegenover de politie dat ze documenten had vervalst, medicijnen zo had verpakt dat het leek alsof het medicijnen tegen kanker waren en dat ze haar dochter medicijnen had gegeven die ze niet nodig had. Na haar arrestatie gaf Reed ook toe dat ze het had gedaan ’omdat ze de steun die ze kreeg fijn vond’, is te lezen in de verklaring van de politie.

Inzamelingsacties

De poppenkast begon al in 2017. Reed begon toen, haar dochter was destijds pas 20 maanden oud, met het online posten van berichten met verzonnen verhalen over haar dochter. Door de jaren heen deelde ze verschillende links naar inzamelingsacties. Dit leverde haar duizenden dollars op. Éen organisatie zou volgens de politie in totaal ongeveer 8.000 dollar hebben gedoneerd aan de vrouw.

Of de man van Reed ook betrokken was bij het complot, is niet duidelijk. Hij was niet thuis toen Reed gearresteerd werd en hun twee kinderen uit het huis werden verwijderd.