Doodstraf oud-leider Musharraf van Pakistan ingetrokken

De speciale rechtbank veroordeelde Musharraf vorige maand ter dood. Het was de eerste keer dat een voormalige leider van de machtige strijdkrachten zo’n straf kreeg opgelegd. Het leger reageerde afkeurend op de uitspraak.

Generaal Musharraf kwam in 1999 via een staatsgreep aan de macht. Hij regeerde later als president en schortte in 2007 de grondwet op door de noodtoestand uit te roepen. Dat leidde tot massale protesten en in 2013 tot zijn vervolging. Dat proces duurde zes jaar en eindigde met zijn veroordeling voor hoogverraad.

De aanklager die de regering vertegenwoordigt, zegt dat Musharraf nu weer een vrij man is. „Er ligt geen veroordeling meer.”