Oprah de nieuwe presidentskandidaat?

Tijdens de Globes riep ze op tot tolerantie en gelijkheid. Oprah kreeg de Cecil B. DeMille Award, een prijs die jaarlijks uitgereikt wordt aan iemand die een bijzondere bijdrage geleverd heeft aan de entertainmentwereld.

De man van Oprah, Stedman Graham, zei in een eerste reactie tegen de Los Angeles Times dat hij het zomaar ziet gebeuren dat zijn vrouw zich kandidaat stelt voor de verkiezingen in 2020. „Maar dat is aan het volk. Ze wil het zelf zeker”.

Sidney Poitier

Winfrey verwees naar de zwarte acteur Sidney Poitier die een voorbeeld voor haar was toen hij zijn Oscar en de Cecil B. DeMille Award won. En ze gaf aan dat ze beseft dat ook zij nu een voorbeeld is voor jonge meisjes nu zij als eerste zwarte vrouw deze prijs krijgt.

"Veel te lang zijn vrouwen niet gehoord of geloofd wanneer ze hun waarheid afzetten tegenover de macht van mannen, maar hun tijd is voorbij. Hun tijd is voorbij, hun tijd is voorbij.”

„Ik wil dat alle meisjes die dit bekijken weten dat er een nieuwe dag zit aan te komen. En wanneer die dag aanbreekt, zal dat zijn dankzij al de fantastische vrouwen en enkele redelijk fenomenale mannen in deze ruimte die er alles aan doen zodat zij de leiders zullen worden die ons naar een tijd brengen waar niemand ooit nog "me too" zal moeten zeggen."