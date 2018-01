Amsterdam - De Honda CRX 1.6i VTEC was het topmodel van het populaire scheurijzer op basis van de Civic. Zijn 1.6i motor draait met gemak 8000 toeren en het VTEC-systeem zorgt voor een bijzonder motorkarakter. In deze nieuwe aflevering van Peters Proefrit laat Autovisie testredacteur Peter Hilhorst zien en horen waarom dit Japanse screamertje zo bijzonder is.