’Trump vraagt vliegveld met zijn naam’

Dat schrijft The Daily Beast op basis van bronnen rond de president. Een van de twee ambtenaren liet vallen dat Trump had aangegeven dat ’geen enkele president’ wil dat er een vliegveld met een slechte reputatie zijn naam draagt, of een slechte infrastructuur.

Volgens een ander heeft Trump gevraagd welk ’papierwerk’ nodig is voor het vernoemen van een vliegveld naar een oud-president.

Weer een andere getrouw van Trump vertelt dat hij sinds 2018 al meermaals heeft aangegeven een vliegveld te willen dat de naam van ’Donald J. Trump draagt’. Hij hoopte op een lobby net zo sterk als toen het vliegveld in Washington naar oud-president Ronald Reagan werd vernoemd, zo wordt gesteld.

Trump zou al jaren een fascinatie hebben voor vliegvelden. Ook zou hij weleens gefantaseerd hebben over het vliegdekschip ’USS Donald Trump’.

Vliegvelden vernoemd naar oud-presidenten zijn geen uitzondering in de VS. Donald Trump zou in een rijtje komen met onder meer Theodore Roosevelt, Dwight Eisenhower, John Kennedy, Jimmy Carter, Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton, and George Washington

