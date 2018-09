’Waarom voetbalde Nouri met hartafwijking?’

Ik heb het Nouri-drama ook gevolgd via de media en denk dat in deze zaak niet de informatie aan het slachtoffer of aan zijn familie van belang is. Belangrijker is nagaan waarom Ajax én de KNVB, na het medisch bulletin over Nouri's hartafwijking, het professionele functioneren van de jongen niet onmiddelijk hebben stilgezet om een dieper gaand onderzoek in te stellen.

Alleen al omdat zij verantwoordelijk zijn voor het welzijn van de voetballers, zeker op die jonge leeftijd. De mening van de KNVB-arts over de aandoening had minimaal met een second opinion moeten worden getoetst.

C.Mangieri, Arnhem