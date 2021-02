Halsema hamert op diversiteit bij brandweer: streefcijfer 33% vrouw

„Op het gebied van diversiteit loopt de brandweer tegen een belangrijke beperking aan”, stelt de burgemeester zelf in een schrijven aan de raad. „Er zijn de afgelopen twee jaar slechts drie nieuwe brandweerprofessionals geworven, omdat er meer dan voldoende brandwachten in dienst zijn op dit moment. De verwachting is dat vanaf 2023 nieuwe brandwachten nodig zijn om collega’s met leeftijdsontslag te vervangen.”

Diversiteit

Brandweercommandant Leen Schaap stelde tussen 2016 en 2019 het diversiteitsprobleem aan de kaak. Hij stelde een klas open speciaal voor vrouwen, wat resulteerde in een enkele arbeidsplek. Zijn opvolger Tijs van Lieshout heeft eveneens kenbaar gemaakt, dat het Amsterdamse brandweerkorps diverser moet.

Het streefcijfer bij de brandweer is 33 procent vrouwen en eveneens 33 procent collega’s met niet-westerse achtergrond. Daar is de brandweer nog lang niet. Er werken veertien vrouwen op de beroepskazernes, wat neerkomt op 2,9% van het totaal van 474 beroepsbrandweerlieden.

Halsema in haar schrijven: „Met de beperkte vacatureruimte die we de komende jaren hebben, zal het totale percentage niet spectaculair toenemen. Met de huidige vacatureruimte en streefcijfers zal er een toename zijn naar 4,7% in 2026. Ter vergelijking: in de brandweerkorpsen van Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden bedraagt het percentage vrouwen vier procent.”

Geen cijfers van mensen met niet-westerse achtergrond

Er is nog een moeilijkheid: van mensen met een niet-westerse culturele achtergrond mogen geen cijfers of registraties worden bijgehouden. De brandweer onderzoekt samen met het CBS hoe zij dit volgens de huidige wetgeving alsnog in kaart kan brengen.

Om toch zo inclusief mogelijk te kunnen zijn, wordt door de brandweer gepoogd in ieder geval de kantoorfuncties zo divers mogelijk in te vullen.