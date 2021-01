Auto rijdt huis binnen in Tynaarlo, bestuurder op de vlucht

De automobilist zou er na het ongeluk vandoor zijn gegaan. De politie zoekt in de omgeving naar de bestuurder.

De bewoner van het vernielde huis is zichtbaar hevig geschrokken. „Ik was net even een kwartiertje fietsen. Dat doe ik ’s middags graag”, vertelt hij. „ Ik heb heel veel geluk gehad.”

’Aanslag op mijn leven’

De bewoner zegt wel een idee te hebben wie met de auto zijn huiskamer is binnengereden. „Ik heb wel een idee, maar ik wil er niet teveel over zeggen. Dit was een aanslag op mijn leven. Ik woon hier al 28 jaar. Ik had al een voorgevoel vannacht . Ik zat rechtop in bed.”

De politie heeft de zaak in onderzoek.