Politie houdt drie jongens (14 en 15 jaar) aan na kopschopvideo Gorinchem

Vorige week verscheen een video op sociale media waarop is te zien hoe een jongen door een groep wordt mishandeld. De aangehouden jongeren zouden volgens de politie bij die mishandeling betrokken zijn geweest. Het filmpje zorgde voor veel verontwaardiging. Het slachtoffer, dat onder andere tegen zijn hoofd werd geschopt, deed aangifte. Er circuleren nog enkele andere video's van andere mishandelingen. Onderzocht wordt of de drie verdachten ook hierbij zijn betrokken.

Moeder

Larissa, de moeder van een van de mishandelde jongens die in De Telegraaf uitgebreid haar verhaal deed, reageert verrast op de mededeling dat er drie arrestaties zijn gepleegd.

,,Ik weet van niets, hoor het nu van u”, zegt ze. ,,Natuurlijk ben ik er blij mee, dit is een goede zaak. Ik had alleen verwacht dit eerst zelf van de politie te horen. Er is me uitgelegd wat de gang van zaken zal zijn, hoe ze de zaak willen aanpakken. Maar daarna is ons niets meer verteld.”

Moeder Larissa met haar 15-jarige zoon, die het slachtoffer werd van kopschoppers in Gorinchem.

De politie laat dinsdag weten dat het drietal in het vizier was. De jongens werden uitgenodigd om zich vrijwillig te melden. Daar hebben zij dinsdag gehoor aan gegeven.

In Gorinchem, maar ook in andere delen van Nederland, zorgden de beelden voor afschuw en bezorgdheid. Ook burgemeester Reinie Melissant van de gemeente Gorinchem reageerde geschokt op de beelden. "Het is afschuwelijk en onacceptabel", zei ze.

De beelden van de mishandeling werden gretig verspreid op sociale media en wekken veel woede op, omdat een grote groep zich gezamenlijk richt op slechts één jongere. Omstanders filmen, joelend, de klappen en trappen die worden uitgedeeld.