Vader filmt fatale aanval haai: ’Opeens zag ik man en surfplank in het water liggen’

De man, een zestiger, stond vermoedelijk op een surfplank toen hij door het dier werd aangevallen. Hij werd op twee plekken in zijn been gebeten. De man werd door zes andere surfers, met gevaar voor eigen leven, uit het water gehaald. Ambulancepersoneel probeerde de man nog te redden, maar dat mocht niet baten.

De zee in het gebied is beschermd met speciale haaiennetten en aanvallen zijn daar zeldzaam. De laatste aanval aan de Gold Coast was in 2012. Naar verwachting gaan de stranden er voorlopig dicht om de netten te controleren.

Het gaat om de zevende dode door een aanval van een haai dit jaar in Australische wateren.

Vader filmt dodelijke aanval

Vader Leo Cabral was zijn 13-jarige surfende zoon aan het filmen op het moment van de aanval. „Ik concentreerde met op het filmen toen ik mensen plotseling ’haai, haai, haai’ hoorde schreeuwen. Eerst dacht ik nog dat het om een dolfijn ging. Ik zoomde in en toen zag ik links van mijn zoon een man en een verlaten surfboard in het water liggen. Ik ben toen meteen gaan schreeuwen om mijn zoon en zijn vrienden te waarschuwen snel uit het water te komen.”

Volgens Cabral, die al twaalf jaar op de surfspot komt, brak er paniek uit op het strand. „Iedereen rende in het rond. Kinderen zaten te huilen in het zand. Veel omstanders konden niet geloven wat ze zagen. Heel droevig.” De aanval zelf werd door Cabral niet vastgelegd. Op andere camerabeelden van de kustwacht is te zien hoe omstanders het slachtoffer uit het water halen.

Met een helikopter werd nog naar de haai gezocht. Het beest werd echter niet meer gezien.