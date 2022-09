Premium Het beste van De Telegraaf

Máxima verdient geld voor ons land in de VS: hoe gaat dat in zijn werk?

Door Wouter de Winther Kopieer naar clipboard

Koningin Máxima wordt welkom geheten op het hoofdkantoor van internetgigant Google in Silicon Valley. Ⓒ ANP/HH

Mountain View - Het hoofddoel van het werkbezoek aan Amerika is voor koningin Máxima: geld verdienen voor Nederland. Haar aanwezigheid opent deuren die voor anderen gesloten blijven, klinkt het in regeringskringen én onder meereizende ondernemers. Maar hoe gaat dat nou in zijn werk?