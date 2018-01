Kraanwagen zakt door brug bij Amsterdam CS

Op de brug op hoek van de Westerdokskade ter hoogte van de De Ruijterkade is een kraanwagen door het wegdek gezakt. Ⓒ Robby Hiel

AMSTERDAM - Een kraanwagen is maandagochtend even voor acht uur deels door een brug gezakt in de buurt van Amsterdam Centraal Station. Het voertuig reed vanwege een wegversmalling deels over het voetpad, dat het gewicht niet kon dragen.