Naaktfoto uit Stadsschouwburg Utrecht geweerd

Maarten van Rossem (rechts), die de expositie gisteren opende, kijkt hier samen met presentator Philip Freriks naar de replica van een beroemd werk van Jopie Moesman, ook naakt, maar wél oké. Ⓒ Menno Bausch

Utrecht - De Stadsschouwburg Utrecht wil een werk ter ere van ’Jopie’ Moesman niet ophangen in een expositie over de in Utrecht geboren kunstenaar. Het gaat om een foto van een vrouw met naakte borsten (zie onder) van de Utrechtse fotograaf Jaap van de Klomp.