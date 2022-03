Premium Het beste van De Telegraaf

Russen in Nederland worden bedreigd, uitgescholden en gepest: 'Door jou gaat de wereld naar de klote'

Door Marouscha van de Groep Kopieer naar clipboard

De 6-jarige Vladimir Feitsma met zijn ouders. Moeder Tanya is Russisch, de vader is Nederlands. Ⓒ Jeroen Kuit

’Je bent een Russische hoer’, ’Ik hoop dat je opgegeten wordt door de tijgers in Siberië’, ’Door jullie soort gaat de wereld nu naar de klote’. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne voelen steeds meer Russen zich onveilig in Nederland. Ze worden bedreigd, uitgescholden, hun bedrijven krijgen slechte recensies en zelfs de allerjongsten worden op het schoolplein gepest met hun afkomst. „Dit is precies wat Poetin wil.”