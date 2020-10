Door Nederland betaalde opvang in Griekenland gereed

Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid is het eerste pand geopend. „De opvanglocatie, onderdeel van een driejarig Grieks-Nederlands programma om de opvang en voogdij van minderjarige alleenstaande vreemdelingen op het Griekse vasteland te verbeteren, is het eerste van drie opvanghuizen”, meldt het departement. Het is tot stand gekomen door samenwerking tussen de Griekse en Nederlandse autoriteiten en wordt betaald van Nederlands belastinggeld.

De Grieken verwachten dat de meisjes uiterlijk 9 oktober hun intrek zullen nemen in het opvanghuis, aldus het ministerie. Staatssecretaris Broekers-Knol (Asiel en Migratie) kreeg donderdag een digitale rondleiding door het pand. „Dit opvanghuis is een zichtbaar resultaat van de goede samenwerking tussen Nederland en Griekenland”, aldus Broekers-Knol. „Ik vertrouw erop dat veel alleenstaande minderjarige vreemdelingen hier de komende drie jaar een veilig thuis zullen vinden.”

In de opvang moeten minderjarigen zonder ouders uit de overvolle migrantenkampen op de Griekse eilanden tijdelijk worden ondergebracht. Nederland betaalt de opvang zo’n vier miljoen euro. Over de 100 migranten die naar ons land komen na verwoestende branden in opvangkamp Moria bestaat nog onduidelijkheid. Het kabinet heeft aangeboden om 50 kinderen jonger dan 14 jaar op te vangen en 50 kwetsbare volwassenen. De Grieken willen die hulp, maar vooralsnog leidt dat nog niet tot de komst van de migranten.