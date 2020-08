Onderzoek naar mogelijk terreurmotief aanvaller HaCarmel

De Syrische asielzoeker Saleh A. die begin mei de ramen van het restaurant HaCarmel aan de Amstelveenseweg met een ijzeren staaf insloeg en een Israëlische vlag in brand stak, zal door een batterij aan deskundigen worden onderzocht.

Maar er wordt niet alleen ingezoomd op zijn psyche. Een theologische deskundige en een radicaliseringsexpert onderzoeken of de aanval was ingegeven door extremistische ideeën en of er mogelijk sprake is van radicalisering. Ook radicaliseringsexperts van de Landelijke Eenheid van de politie zijn op de zaak gezet.

’Ik doe het weer’

Aanleiding zijn alarmerende uitspraken die A. tijdens het politieverhoor heeft gedaan, vertelde de officier van justitie. Zo dreigde A. die al twee aanvallen op zijn kerfstok heeft staan met een nieuwe aanslag en schuwt hij geen zwaar geweld.

„Ik hoop dat ik de volgende keer door niemand wordt belemmerd, want dan is er een kans dat ik hen ga schieten”, vertelde A. Allah was zijn opdrachtgever. „Als er wordt gezegd dat we op mensen moeten schieten of dat we explosies moeten veroorzaken, dan doen we dat”, klonk het.

Wel of geen terreur

Het OM ziet momenteel echter geen aanleiding om de asielzoeker te vervolgen voor terreur. Mocht het deskundigenrapport nieuw licht werpen op de zaak, dan kan terrorisme alsnog worden toegevoegd aan de tenlastelegging, vertelde de officier. Nu wordt de statushouder uitsluitend aangeklaagd voor vernieling en brandstichting.

De advocaat van de restauranthouder is blij met het onderzoek. Volgens Herman Loonstein zijn er tijdens het verhoor veel meer ’schokkende en gewelddadige’ uitspraken gedaan die duiden op terrorisme. De passages waarmee de officier op de proppen kwam, bestempelt hij als de ’light variant’. Loonstein wil dat het dossier daarom wordt doorgestuurd naar de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Ook Duitsland kampt met problemen rond Joodse horecazaken:

’Verward’

Tijdens de zitting boog de rechtbank zich over het verzoek om de verdachte voorlopig vrij te laten. „Niet per se om hem vrij te krijgen”, vertelde zijn advocaat Willem van Vliet. Maar om te voorkomen dat Saleh A. ’verder gaat in het proces van verwarde status’. Volgens de raadsman gaat het psychisch erg slecht met zijn cliënt.

Advocaat Loonstein wilde namens de restauranthouder nog een zegje doen over een mogelijke schorsing van de voorlopige hechtenis en beriep zich op het slachtofferspreekrecht. Maar daar ging de rechter niet in mee. Ook het verzoek om A. voorlopig vrij te laten ging van tafel.

Impact op samenleving

Daarvoor is de verdenking te ernstig, vertelde de rechter. Bovendien zorgde de aanval voor een ‘schok in de samenleving’ en moet worden voorkomen dat de onderzoeken van de experts in de soep lopen. Eerder deze maand is al besloten om de verdachte in een penitentiair psychiatrisch centrum te plaatsen.

Ondanks twee rechtszaken en dreigementen over nieuwe misdrijven kan statushouder Saleh A. niet worden uitgezet. Nederland stuurt nog geen asielzoekers (met of zonder verblijfsvergunning) terug naar Syrië vanwege de onveiligheid daar. Dat kan alleen op basis van vrijwilligheid.

„Stoornis en trauma of niet, het is bizar dat ons systeem zo is opgezet dat we meneer niet per kerende post terug kunnen sturen naar land van herkomst”, zegt Annabel Nanninga (FVD). „Hier in de gemeenteraad kan ik slechts blijven aandringen op maximale beveiliging en politie-inzet om onze burgers te beschermen tegen dit geïmporteerde fanatisme.”