Colosseum in Rome krijgt nieuwe arenavloer: Straks weer zichtbaar waar gladiatoren vochten

Dat meldt persbureau Reuters. De constructie bestaat uit honderden plankjes die, zoals jaloezieën, gekanteld kunnen worden zodat er nog natuurlijk licht binnen kan komen in de ondergrondse ruimtes.

Het tweeduizend jaar oude Colosseum, gebouwd op initiatief van de Romeinse keizer Vespasianus en ingewijd door diens zoon en opvolger Titus, heeft momenteel geen arenavloer. Daardoor is nu het ondergrondse gedeelte nog te zien, op een klein stuk na.

„Het is een buitengewoon project”, zei minister van Cultuur Dario Franceschini, terwijl hij de plannen voor de flexibele presenteerde. De nieuwe vloer moet bezoekers een duidelijker idee te geven van hoe de arena eruit zou hebben gezien in de tijd dat de gladiatoren er vochten.

Vloer ooit verwijderd door archeologen

Het uitzicht op de tribunes van het Colosseum in Rome vanaf het middelpunt van de arena was ooit gereserveerd voor de gladiatoren en terdoodveroordeelden, maar is dus binnenkort ook te bewonderen door toeristen.

„Je kunt er straks op lopen tot het centrum van het Colosseum, op dezelfde manier als bezoekers gewend waren tot het einde van de 19e eeuw”, zei Franceschini. De verdieping werd ooit verwijderd door archeologen om een beter beeld te krijgen van het labyrint van kamers en gangen dat onder de arenavloer lag. De vloer werd nooit meer vervangen.

Een Italiaans ingenieursbureau gaat de nieuwe vloer, die 18,5 miljoen euro gaat kosten, maken. De klus moet tegen 2023 geklaard zijn.

Populaire attractie

Het Colosseum is de populairste toeristische attractie van Italië en trok in 2019, voor de coronacrisis, zo’n 7,6 miljoen bezoekers. De stenen arena werd 2000 jaar geleden gebouwd en was het grootste amfitheater in het Romeinse rijk. Vroeger had het tot 70.000 zitplaatsen en organiseerde het gladiatorengevechten, executies en dierenjachten. Het bouwwerk kon ook gevuld worden met water om zeeslagen na te spelen.

Franceschini hoopt in juli de G20-cultuurtop die dan in Rome gepland staat in het Colosseum te houden. De bedoeling is dat het gebouw ook voor andere grote culturele evenementen gebruikt gaat worden.