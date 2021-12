2000 kilo zwaar vuurwerk gevonden in Gelderse zeecontainer

De zeecontainer stond op het terrein van een huis. Een 27-jarige man uit Velddriel is aangehouden vanwege de vuurwerkvondst.

De politie heeft het vuurwerk in beslag genomen. Het is afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf en wordt vernietigd.

Dit jaar is er tot nu toe landelijk al zo’n 180.000 kilo vuurwerk in beslag genomen. Dat is een record, aldus de politie donderdag.