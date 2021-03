Politie verdedigt zich na geweld tijdens mars Sarah Everard

Op sociale media doen foto’s de ronde waarop te zien is hoe de politie manifestanten in bedwang houdt en in de boeien slaat nadat honderden mensen zich verzameld hadden om Sarah Everard te herdenken. De wake was eigenlijk verboden vanwege corona. De politie probeerde de mars te ontbinden.

Maar het politieoptreden was ’onacceptabel’, vond ook de Londsense burgemeester Sadiq Khan. „Op beelden die ik heb gezien wordt duidelijk dat de reactie op momenten ongepast en onevenredig was”, schreef Khan op Twitter.

Op een van de foto’s is Patsy Stevenson te zien terwijl zij op de grond ligt en in de boeien wordt geslagen. „Ik werd door de politie gearresteerd omdat ik daar gewoon stond. Ik deed niets en ze gooiden me gewoon op de grond”, vertelde ze aan Couterfire.

„Toen ik later in de wagen zat, zeiden ze dat ze gewoon mijn naam nodig hadden en ze me dan zouden laten gaan met een boete. Dan begrijp ik niet waarom ze mij zo aanpakken.” De vrouw heeft intussen ook opgeroepen om maandag te gaan protesteren voor het parlementsgebouw.

Kate Middleton

Ook minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel noemde de beelden „verontrustend.” In min of meer dezelfde bewoording uitte de leider van oppositiepartij Labour zich. „Dit was niet de manier om dit protest te controleren”, zei Keir Starmer. Ed Davey, leider van de Liberal Democrats, adviseerde politiecommissaris Cressida Dick eens goed na te denken of ze nog wil aanblijven. „En of u het vertrouwen kunt blijven houden van de miljoenen vrouwen in Londen die u moet bewaken en beschermen?”

De recente moord op de 33-jarige Everard, waarvan een agent wordt verdacht, heeft geleid tot een golf van woede en verontwaardiging over geweld tegen vrouwen. De politie had van tevoren gewaarschuwd dat een herdenking of protestbijeenkomst indruiste tegen de coronamaatregelen. Daarop werd een voor zaterdag aangekondigde wake bij een herdenkingsplek voor Everard in het zuiden van Londen door de organisatoren afgelast.

Maar het weerhield mensen er niet van om toch een eerbetoon te brengen en aandacht te vragen voor de voortdurende angst van vrouwen voor seksuele intimidatie en aanranding op straat. Ook Kate Middleton, de vrouw van de Britse prins William, bezocht in de loop van de dag de herdenkingsplek.

In de avond werd het er steeds drukker, waarop de politie ingreep. Op beelden is te zien dat het tot aanvaringen kwam tussen agenten en betogers. Sommige vrouwen werden door de politie naar de grond gewerkt en aantal van hen is gearresteerd. De politie bevestigt dat in totaal vier arrestaties zijn verricht.

De organisatoren meldden in een verklaring dat de Londense politie weigerde met hen samen te werken. „Van alle weken had de politie deze week moeten begrijpen dat vrouwen een plek nodig hadden om te rouwen, na te denken en solidariteit te tonen. Nu is het tijd voor de politie en de regering om te erkennen dat het strafrechtsysteem vrouwen in de steek laat. Vanavond heeft het vrouwen opnieuw in de steek gelaten, op de meest destructieve manier.”

Reactie politie

Assistent-commissaris Helen Ball van de politie heeft gereageerd op de kritiek door een reactie de wereld in te sturen waarin ze aangeeft dat de politie haar verantwoordelijkheid heeft genomen en het ingrijpen zaterdag nodig was. Ze wees erop dat honderden mensen dicht op elkaar stonden, waardoor een groot risico ontstond op het verspreiden van het coronavirus. „Herhaaldelijk hebben we de aanwezigen gevraagd om de wetten na te leven en te vertrekken. Jammer genoeg begon een kleine minderheid tegen de agenten te scanderen, te duwen en met spullen te gooien.”

„De politie moet optreden voor de veiligheid van de mensen, dit is hun verantwoordelijkheid. Maar de reden waarom ik jullie nu aanspreek, is omdat we aanvaarden dat de handelingen van onze agenten in vraag worden gesteld. We wilden absoluut niet in een positie geplaatst worden waarin het nodig was om de orde op die manier te handhaven. Maar we werden in deze positie geplaatst vanwege de noodzaak om de veiligheid van de mensen te beschermen. Net als voor elke gebeurtenis, gaan we deze controleren en gaan we bekijken hoe we er lessen uit kunnen trekken”, klinkt het nog.

Moordverdachte

De wake werd gehouden in het park waar Everard vlak voor haar vermissing doorheen liep. Ze verdween op 3 maart toen ze te voet op weg was in haar woonplaats Londen. Eerder deze week is haar lichaam gevonden en is de 48-jarige agent Wayne Couzens opgepakt als hoofdverdachte. Een 30-jarige vrouw, vermoedelijk zijn echtgenote, werd aangehouden op verdenking van medeplichtigheid.