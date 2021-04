Mensen willen alcohol: steeds meer dranktrucjes bij to-go loketten

Culinair

De Librije en Inter Scaldes behouden drie Michelinsterren

De restaurants De Librije in Zwolle en Inter Scaldes in het Zeeuwse Kruiningen behouden hun drie Michelinsterren. Nederland krijgt er dit jaar geen nieuw driesterrenrestaurant bij, werd duidelijk tijdens een online ceremonie van Michelin in een leeg DeLaMar Theater in Amsterdam.