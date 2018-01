’Te weinig personeel, te veel voedsel’

Zo zijn er initiatieven waarbij restaurants groente en fruit ‘met een vlekje’ aanschaffen die supermarkten niet meer kunnen verkopen. Deze producten zijn nog prima te verwerken in maaltijden. KHN biedt haar leden met informatie op haar site handvatten om strakker in te kopen teneinde verspilling te voorkomen.

Dit stelde voorzitter Robèr Willemsen van de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vanochtend bij de opening van de vakbeurs Horecava in de Amsterdam Rai.

Hij bepleit een groter milieubewustzijn en het tegengaan van voedselverspilling bij zijn leden: “Ook onze beroepsgroep maakt deel uit van de samenleving.”

Eigenaren van hotels, restaurants, snackbars en in mindere mate café overleggen klinkende cijfers: vorig jaar werd voor het eerst in de historie de omzetgrens van 20 miljard euro overschreden. Toch kraait Willemsen geen victorie: de buit wordt verdeeld over steeds meer bedrijven, waardoor de omzetgroei per bedrijf niet spectaculair is.

Bovendien kent de sector enkele flinke uitdagingen. De voornaamste daarvan is het schrijnende personeelstekort. Binnen de branche werken over drie jaar naar verwachting 470.000 mensen. Er zijn jaarlijks tot 160.000 vacatures, ook omdat de uitstroom groot is.

De nieuwe cao, die na jarenlang gesteggel werd overeengekomen met de bonden, kan het vroegtijdig vertrek wellicht terugdringen, zo hoopt Willemsen.

Bij gebrek aan gekwalificeerd personeel, worden vaak ongeschoolden aangenomen. Aan de werving en interne opleiding die dat met zich meebrengt, is een doorsnee bedrijf jaarlijks circa één volledig personeelslid kwijt. De horeca wil de banden met de opleidingen aantrekken om meer gekwalificeerd personeel te kunnen binnenhalen.

Koepel KHN deed eind vorig jaar in de Telegraaf al haar beklag over onder meer de hoge tarieven die bezorgingssites berekenen. Daartoe is een eigen boekingssite Bookdinners.nl opgezet, waarvan horecabedrijven voor veel lagere tarieven gebruik kunnen maken. Willemsen had vanochtend een succesje te melden: de meeste hotels van de Van der Valk-groep zullen toetreden tot deze reserveringssite waaraan inmiddels 2000 restaurants deelnemen.

