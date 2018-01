Buiten -13, maar duizenden bloot in metro NY

Terwijl het kwik buiten zakte tot 13 graden onder nul, doken duizenden New Yorkers in hun onderbroek de metro in, vaak in combinatie met een dikke winterjas. De New Yorkse happening wordt inmiddels gekopieerd in honderden andere wereldsteden. Een komische kunstbeweging introduceerde de dag in 2002.

De oostkust van de VS wordt al dagen geteisterd door extreme kou en hevige sneeuwval.