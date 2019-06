Duizenden koffers zoekgeraakt

Een deel van de achtergebleven bagage is volgens een woordvoerder zondag weggewerkt. Om hoeveel koffers het gaat, kan zij niet zeggen.

,,Helaas heeft dit probleem in ons geavanceerde computersysteem een sneeuwbaleffect gehad op onze processen in de terminal en kelder en is er bagage achtergebleven op de luchthaven”, aldus de woordvoerder. ,,We vinden het erg vervelend voor gedupeerde reizigers en werken samen met luchtvaartmaatschappijen om de overlast te beperken.”

Schiphol raadt passagiers die bagage missen aan om contact op te nemen met hun vliegmaatschappij. De oorzaak van de storing wordt nog onderzocht.

Op de luchthaven werken ruim tweeduizend afhandelaren en sjouwers, die dagelijks gemiddeld 130.000 stuks bagage in en uit te laden. Schiphol herbergt in totaal dertien hectare aan bagagehallen. Eén koffer legt soms een afstand van meer dan twee kilometer af. ,,Het gaat ook wel eens mis. Dat is inherent aan techniek”, aldus de woordvoerder.