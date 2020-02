Op zonnemissie voor weerbericht uit de ruimte

Zo moet de Solar Orbiter zijn weg gaan vinden richting de zon, om ons de komende jaren een schat aan data te leveren over onder meer de activiteit op ’onze ster’. Ⓒ AFP

Amsterdam - De zon is hot. Vorige week publiceerde een hagelnieuwe telescoop al unieke kiekjes van ’onze ster’, komend weekend vertrekt de Solar Orbiter voor een zonnemissie. Alles om meer te ontdekken over de koperen ploert, waarvan we nog verrassend weinig weten.