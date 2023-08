’Mugshot’ Trump voer voor memes: oud-president als Ninja Turtle, Super Mario en nog veel meer

Om te beginnen met de ’eerste reactie’ op de foto nadat deze werd uitgebracht. Te zien is hoe beelden van CNN in een video zijn geëdit om te laten lijken alsof mensen in een kroeg ernaar kijken op het grote scherm. Wanneer de mugshot eenmaal verschijnt, gaat het los. Mensen juichen uitbundig en drankjes vliegen de lucht in. Deze meme is een ware internetklassieker, ontstaan toen Engeland Wales versloeg op het EK voetbal in 2016.

De politiefoto is ook uitstekend vergelijkingsmateriaal met andere foto’s van Trump. Bijvoorbeeld de foto die de 77-jarige als profielfoto gebruikt op zijn socialemediakanalen. De bekende how it started vs. how it’s going meme.

Er zijn ook mensen die de foto van Trump, waarop hij nogal fronsend en boos de camera inkijkt, gebruiken om te bewerken naar hun eigen creatieve wens. En dan kan je het zo gek niet bedenken wat er allemaal langskomt. Trump als Super Mario of de Teenage Mutant Ninja Turtles? Het komt allemaal voorbij in onderstaand X-draadje.

Om nog maar even bij Trump als fictief figuur te blijven: op dit plaatje is te zien hoe de hoofdrolspeler in de zaak rondom de manipulatie van de verkiezingsuitslag van 2020 in beeld wordt gebracht als de Joker.

En wat te denken van Trump als rapper? Deze X-gebruiker bewerkte de politiefoto zo dat de oud-president eruit kwam te zien als de in 2018 overleden XXXTentacion, kenmerkend door zijn tweekleurige haarstijl en in het oog springende gezichtstatoeages.

Voor de mensen die willen weten hoe de mugshot van Trump tot stand kwam, is deze deepfake gemaakt. In dit filmpje is het op knappe wijze zo bewerkt dat we beelden achter de schermen te zien krijgen. Nogmaals: het is een deepfake, dus niet echt.

Wie de foto heeft gemaakt? Daar heeft dit X-profiel wel een idee over...

Deze fotoshop laat zien dat de mugshot van Trump ook maar meteen is ingelijst en opgehangen in het Witte Huis.

Joe Biden moet er ook aan geloven: er is zelfs een rol weggelegd voor de huidige president van de VS in de politiefoto van zijn voorganger. En niet bepaald op een fijne manier...

Hoewel deze niet te zien zijn op de oorspronkelijke foto, heeft deze X-gebruiker ons uit de brand geholpen. De handen van Trump zijn er ook bij, zij het vrij klein. Zijn handen waren in het verleden al vaker onderwerp van grappige berichten en plaatjes, omdat ze gewoon niet heel groot zijn.

Alternatieve versies van de mugshot zijn ook naar buiten gekomen. Neem bijvoorbeeld deze opvallende variant.

Tot slot: hoe zouden Barack Obama en Hilary Clinton, de grote rivale van Trump bij de verkiezingen van 2016, hebben gereageerd op de arrestatie en politiefoto? Nou, wellicht zo, mét bijbehorende statistieken van de boevenfoto.