Doden aanslag synagoge Tunesië: beveiliger schiet in wilde weg om zich heen

Volgens het ministerie doodde een beveiligingsbeambte van de synagoge eerst een collega. Daarop begon hij in het wilde weg om zich heen te schieten, waarbij hij twee bezoekers van de synagoge doodde. Vier andere bezoekers en vijf bewakers raakten gewond. De schutter werd uiteindelijk gedood door veiligheidstroepen. Het motief en de achtergond van de aanvaller worden nog onderzocht.

In de synagoge op Djerba wordt jaarlijks het joodse feest Lag Baomer gevierd, waarvoor vele gelovigen uit Israël en tal van andere landen naar Tunesië afreizen. Volgens Israëlische media waren er tijdens het incident ongeveer 1000 mensen in het gebedshuis. De synagoge is streng beveiligd sinds leden van al-Qaeda in 2002 het bedevaartsoord aanvielen met een vrachtwagenbom, waardoor 21 westerse toeristen om het leven kwamen.

Tunesië onderhoudt geen diplomatieke betrekkingen met Israël, maar staat Israëlische burgers bij wijze van uitzondering toe het land binnen te komen voor het feest. Het overwegend islamitische land herbergt een van de grootste joodse gemeenschappen in Noord-Afrika. Hoewel het nog maar ongeveer 1800 mensen betreft, wonen er al sinds de Romeinse tijd Joden in Tunesië.