Dubai bouwt nóg hogere toren, die lijkt op reusachtige raket

DUBAI - De Burj Khalifa in Dubai is met 828 meter het hoogste gebouw ter wereld. Maar dat duurt niet lang meer. Projectontwikkelaars hebben concrete plannen klaarliggen voor een gebouw dat daar op neer gaat kijken. Het gigantische woonproject kan, verdeeld over meerdere locaties, straks liefst 470.000 bewoners herbergen. Dat zijn er 120.000 meer dan bijvoorbeeld in de gemeente Utrecht wonen.