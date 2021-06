Verdachte cokepakhuis Mike S. is groot fan van Mexico en ’kan als geen ander netwerken’

Ⓒ Michel van Bergen

Amsterdam - De 54-jarige man die vastzit voor het enorme cocaïnepakhuis dat is ontdekt in De Kwakel, is Mike S. Dat blijkt uit eigen onderzoek van De Telegraaf en wordt bevestigd door diverse bronnen. De Surinamer S. werkt al jarenlang in Mexico en is een graag geziene gast bij de businessclubs van FC Aalsmeer en Ajax. Kennissen zijn verbaasd over zijn arrestatie.