Man (19) bedreigt buurvrouw (37) omdat zij hem ’betoverd’ heeft

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan.

De politie meldt dat de man dinsdag verward was en voor de deur van zijn buurvrouw was gaan staan. Hij was boos omdat zij hem ’betoverd’ zou hebben. Volgens het politiebericht maakte de man stekende bewegingen met zijn wapen.

De vrouw heeft geschreeuwd om hulp en probeerde haar deur te sluiten. Een andere bewoner van het gebouw hoorde het slachtoffer en schoot te hulp.

De verdachte is op dat moment naar buiten gerend, waar agenten hem konden aanhouden. In de cel heeft de man een medewerker van het bureau in het gezicht gespuugd. De medewerker heeft daar aangifte van gedaan.