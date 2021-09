ProRail: storing op spoor ontstond in telefonieserver Rotterdam

Volgens ProRail werkte de back-up in Rotterdam niet, maar de tweede back-up in Amsterdam wel. Tussen de overschakeling van het reguliere systeem naar de tweede back-up zat echter een periode waarin het telefoonsysteem nog niet stabiel werkte, aldus ProRail. Uit veiligheidsoogpunt is daarom besloten in die periode het treinverkeer in het hele land stil te leggen.

Geen communicatie mogelijk

Door de storing was er geen communicatie met de verkeersleiding op verschillende stations. Na een klein uur kon het treinverkeer weer worden opgestart, maar het bleef de rest van de avond ontregeld.

De oorzaak van deze storing is in elk geval een andere dan de telefoonstoring op het spoor op 31 mei. Toen werkte er geen enkele back-up, zegt de spoorbeheerder. Na dat incident zijn er maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. ProRail zegt de storing van donderdag nog wel nader te onderzoeken.

Via het telefoonsysteem van provider Mobirail communiceren treindienstleiders met de machinisten in de trein over incidenten, bijvoorbeeld als er langzamer moet worden gereden omdat er iemand op het spoor loopt.

NS-topvrouw Marjan Rintel liet vrijdag in het radioprogramma 1 Op 1 (NPO Radio 1) weten dat ze twee storingen in één jaar „echt te veel” vindt. Ze zegt dat ze ProRail gaat vragen „om de garantie dat dit niet meer gebeurt.”