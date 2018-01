Brief 1: ’Hetze tegen Eurlings oneerlijk’

Zitten daar wellicht corrupte lieden onder die met een stalen gezichtmedailles uitreiken? Is hun geweten wel zuiver genoeg om de Olympische droom gestalte te geven? Ook de sporters zongen mee in het negatieve koor. Misschien lappen ze straks de Olympische gedachte wel aan hun laars en komen ze, gedreven door eigenbelang, gedrogeerd aan de start. Niemandweet het zeker en daarom vind ik de hetze tegen Eurlings laag bij de grond. De vraag die blijft bij mij blijft doordreunen is: wat is de rol van de ex-vriendin in deze zaak?

G. Kommers, Hengelo

