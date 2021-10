Reizigers steeds vaker zonder mondkapje in openbaar vervoer

De lagere bereidheid om een mondkapje te dragen „ging hand in hand” met het loslaten van andere maatregelen eind september, aldus een woordvoerster van OV-NL. „Het openbaar vervoer is nu bijna de enige plek dat het nog verplicht is.” Toch benadrukt de branchevereniging dat het overgrote deel van de reizigers mét masker in de trein, bus en metro zit.

Voorlopig blijft de handhaving nog hetzelfde. „Die is sinds het begin van de coronapandemie niet veranderd.” Volgens de woordvoerster is het handhaven gericht op de-escalatie, dat wil zeggen dat mensen zonder mondkapje daar eerst op worden aangesproken. „Als mensen het dan echt heel bont maken, dan worden zij beboet.” Het is volgens OV-NL „op korte termijn niet haalbaar” om de mondkapjescontrole in het ov strenger te maken. „Het kost extra geld om mensen aan te nemen en we hebben niet zomaar extra boa’s”, aldus de woordvoerster.

Ook in het openbaar vervoer in Den Haag is de bereidheid om een mondmasker te dragen verminderd, aldus een woordvoerster van vervoerder HTM. „Maar het aantal incidenten en boetes is sinds de versoepelingen niet toegenomen.” De Amsterdamse vervoerder GVB schetst eenzelfde beeld als het landelijke, waar ook Arriva en het Rotterdamse RET zich bij aansluiten.