Lijsttrekker D66 Noord-Holland wordt nieuwe ’binnenstadburgemeester’ Amsterdam

Strens kreeg op 15 maart een kleine 60.000 stemmen in Noord-Holland. Twee derde van het totaal aantal stemmen dat de partij ontving. Een ruime meerderheid van die stemmen kwam niet uit Amsterdam. Toch vertrekt ze nu al naar de hoofdstad om daar aan de slag te gaan als ’binnenstadburgemeester’.

’Klaar voor nieuwe stap’

De transfer heeft te maken met de stoelendans die ontstond na het vertrek van wethouder Shula Rijxman. De oud-NPO-baas werd opgevolgd door de vorige stadsdeelvoorzitter van de Amsterdamse binnenstad, waardoor daar weer een vacature ontstond.

D66 ziet er geen probleem in dat het provinciale stemmenkanon binnen twee maanden haar zetel opgeeft. „Amélie heeft bij de Provinciale Staten verschillende functie vervuld”, reageert de woordvoerder.

„En ze was ondertussen bezig met haar derde termijn, wat daarmee ook de laatste is. De afgelopen Provinciale Statenverkiezingen heeft ze de lijst getrokken voor D66 Noord-Holland. Daarbij was het bekend dat ze klaar was voor een nieuwe stap en op termijn ruimte zou maken voor een nieuwe fractievoorzitter.”

’Balans is zoek’

In haar nieuwe rol moet Strens onder andere aan de slag met de drukte en overlast in de binnenstad. Daar woont ze overigens niet zelf, want dat kan ze zich niet veroorloven. „Amélie heeft een sterke affiniteit met stadsdeel Centrum, wat een voorwaarde is voor de functie. Ze heeft jarenlang in het centrum gewoond, maar woont tegenwoordig met haar gezin, mede vanwege de huizenprijzen, in Oost”, zegt een D66-woordvoerder.

„Een gezonde binnenstad heeft ruimte voor wonen, toerisme en economie. De balans is zoek. Helaas was ik met een jong gezin ook genoodzaakt om uit het centrum te verhuizen. Mijn ambitie is om de balans te herstellen de komende jaren”, laat Strens zelf weten.