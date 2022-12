Stuipen op het lijf na aanval wasbeer: meisje (5) gered door moeder

Amerikaanse media melden dat Logan MacNamara haar dochtertje Rylie buiten hoorde schreeuwen toen ze stond te wachten op de schoolbus. Ze liep naar buiten en zag dat haar dochtertje werd aangevallen. Op de beelden is te zien hoe de wasbeer zich vastklampt aan het been van de 5-jarige. Het meisje begint vervolgens te schreeuwen en probeert het dier van haar been te schudden. Dapper pakt de moeder haar dochters belager bij de nek en sleurt het dier weg. Vervolgens gooit ze het dier met een flinke zwiep door de lucht.

„Ik dacht dat haar hand misschien tussen de deur zat en ze daarom aan het schreeuwen was. Dat ze aangevallen werd door een wasbeer had ik niet zien aankomen”, vertelt MacNamara. Het gebeurde allemaal ontzettend snel, vond ze. „Als ik het niet op camera had staan, had ik niet kunnen vertellen wat er precies is gebeurd.”

Moeder en dochter gingen na de aanval meteen naar het ziekenhuis omdat er kleine beetwonden te zien waren op haar been. De dokter maakte zich zorgen dat het meisje mogelijk met hondsdolheid besmet zou zijn geraakt. Het agressieve gedrag van de wasbeer zou mogelijk wijzen op tekenen hiervan.

Hoewel de wasbeer tot dusver niet is gevonden om te worden getest op hondsdolheid, zal het meisje preventief gevaccineerd worden.