Kogelvrije rugzakken voor jeugd

Docenten krijgen op hun school in Denver les hoe ze het best een gewapende schutter kunnen uitschakelen. Ⓒ foto Getty Images

WASHINGTON - Naast potloden, schriften en boeken zijn vooral kogelvrije rugzakken zijn hét populairste product aan het begin van het nieuwe schooljaar. Ouders maken zich, na de schietpartijen in El Paso en Dayton, grote zorgen over de veiligheid van hun kinderen. Amerikaanse scholen veranderden de afgelopen jaren in bastions.