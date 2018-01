Premier May wil staatssecretaris 'no deal'

De staatssecretaris zou onder de 'brexitminister' David Davis vallen. Davis gaat over de onderhandelingen met de EU over de opzegging van het lidmaatschap. Die verlopen moeizaam.

Naar verwachting brengt May deze week wijzigingen in haar kabinet aan, maar de bekendste figuren zouden op hun ministerspost blijven, volgens Britse media. Ze benoemt naar verwachting ook een nieuwe kabinetchef, die onder de huidige omstandigheden ook de plaatsvervanger van May zou zijn. De vorige kabinetchef Damian Green trad kort voor de kerstdagen af nadat hij in opspraak was geraakt.

May benoemt waarschijnlijk ook een nieuwe voorzitter van de Conservatieve Partij, aldus de BBC. Vorig jaar verloren de Conservatieven onder de huidige voorzitter Patrick McLoughlin in de verkiezingen de meerderheid in het lagerhuis.