GL Deventer neemt afstand van opmerkelijke Tweets voorzitter: ’Het valt allemaal wel mee in Afghanistan’

In een discussie op Twitter zei van der Elst dat de situatie in Afghanistan niet zo ernstig zou zijn: „Het valt mijns inziens wel mee. Ik zie niet veel geweld. De Taliban geniet steun van de lokale bevolking.” Daarmee schopte ze veel Twitteraars tegen het zere been.

Het bericht is niet meer terug te vinden op het account van van der Elst, maar circuleert nog op Twitter doordat andere Twitteraars een schermafbeelding van het bericht delen.

In een verklaring laat GL weten dat de tweet van Saskia van der Elst over de situatie in Afghanistan op persoonlijke titel was. „Dit is niet het standpunt van GroenLinks Deventer en we nemen daar afstand van.”

Van der Elst heeft inmiddels haar excuses aangeboden. „Net als jullie raakt het mij erg wat er allemaal in de wereld gebeurt op dit moment. Helaas gaat op Twitter de nuance vaak verloren. Mea culpa!”

Het is in Afghanistan al dagen erg onrustig nadat de Taliban aan een flinke opmars bezig is. Het ministerie van Defensie heeft meerdere militaire vluchten naar Afghanistan gepland om tolken, lokaal ambassadepersoneel en gezinnen te evacueren uit het land. Op beelden is te zien dat Afghanen zich proberen vast te klampen aan vliegtuigen, om aan boord te komen en het land te ontvluchten.