Controle op A67: man met valse Bulgaarse id-kaart moet nog 24 jaar Turkse cel in

De man viel door de mand omdat hij tijdens de controle op de snelweg geen geldig grensoverschrijdend reisdocument bij zich had.

Hij werd meegenomen naar het bureau, waar tijdens een fouillering een valse Bulgaarse identiteitskaart tevoorschijn kwam. Na het afnemen van vingerafdrukken werd duidelijk dat de man in Turkije gezocht wordt. Daarop werd hij aangehouden en in de cel gezet. De rechter beslist over mogelijke uitlevering aan Turkije.