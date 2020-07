Vermoedelijk meerdere doden door overstromingen in Japan

Ⓒ HH

TOKIO - Door noodweer in het zuidwesten van Japan zijn vermoedelijk meerdere doden gevallen. Bij veertien bewoners van een overstroomd verzorgingshuis is volgens een lokale bestuurder „hart- en ademstilstand” vastgesteld. Die term wordt in Japan vaak gebruikt voordat een arts de dood officieel bevestigt. Ook twee Japanners die door modderstromen zijn getroffen, hebben dat vermoedelijk niet overleefd. Zeker negen mensen worden vermist.