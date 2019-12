Kerstwonder: regen in Australië blust branden

Een kerstwonder in Australië: het regent op plekken waar tot vandaag flinke bosbranden woedde. In Melbourne (foto) vieren ze een zonninge kerst op het strand. Ⓒ HH

SYDNEY - In delen van New South Wales in Australië is het op eerste kerstdag gaan regenen. The Sydney Morning Herald schrijft van een "kerstwonder" voor de inwoners en brandweerlieden van de deelstaat die al een tijd gebukt gaat onder hevige natuurbranden.