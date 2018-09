Ik kon mijn hopeloos vastgelopen tablet weer ophalen bij Expert in Zeewolde. Er was flink aan gewerkt en het viel niet mee om de vastloper na de Lenovo-update weer in het gareel te krijgen. Kosten vallen onder service mevrouw! Daar wordt een mens vrolijk van, want wie kan er nog zonder tablet? Dank aan de medewerkers van Expert.

F. M. Moes-Verwijs