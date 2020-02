’Niet eerder zoveel antisemitische meldingen’

Volgens CIDI-directeur Hanna Luden (61) zijn de cijfers opmerkelijk omdat het aantal incidenten meestal hoog ligt als rond Israël een militair conflict speelt, zoals in het vorige piekjaar 2014 (171 incidenten). „Dat is nu niet het geval. We zien wel dat de samenleving snel polariseert waardoor mensen misschien eerder geneigd zijn om elkaar uit te schelden. Het lijkt wel alsof daarin een grens is overschreden. De explosieve groei van het aantal incidenten en de afwezigheid van berouw, zie ik als de meest opmerkelijke uitkomsten van ons onderzoek.”

’Kritiek op Israël kan heel antisemitisch worden’

De toename betreft zowel incidenten jegens individuen, als antisemitische voorvallen bij sportevenementen en bij demonstraties tegen Israël. Luden: „Het baart ons echt zorgen dat kritiek op Israël bewust of onbewust heel antisemitisch kan worden. Op de Dam in Amsterdam worden regelmatig antisemitische uitspraken gedaan.”

Hanna Luden, directeur van CIDI, constateert dat mensen die antisemitische uitspraken doen nauwelijks meer worden gecorrigeerd. Ⓒ ANP

Luden constateert dat mensen die antisemitische uitspraken doen nauwelijks meer worden gecorrigeerd. „Ik was vooral geschokt door een uitzending van het radioprogramma Gaan!, van BnnVara op NPO Radio 1, waarin een man aan het woord werd gelaten, die minutenlang alle vooroordelen over Joden mocht uitspreken. Zo had hij het over ’geldgierig Jodengespuis’ en hij zei: ’Die lui moeten echt uitgeroeid worden, wereldwijd’. Zonder dat de presentator ingreep. Hoe is het mogelijk, denk je dan.”

Gebrek aan kennis

De presentator bood later zijn excuses aan, maar het incident past in een bredere context, denkt Luden. „We zien dat er nu generaties in functies komen, in de media, de ambtenarij, het bestuur, de politiek, die weinig weten van de Holocaust en van de Tweede Wereldoorlog. Dan kan zoiets kennelijk gebeuren. Ook een uitspraak als ’de moslims zijn de Joden van deze tijd’ is in die context mogelijk, door dat gebrek aan kennis.”

In de politiek ziet zij overigens bereidheid om het probleem te onderkennen. „Antisemitisme wordt sneller als zodanig benoemd. Maar we moeten begrijpen dat antisemitisme geen specifiek Joods probleem is en ons allemaal aangaat. Het duidt op polarisatie, racisme, intolerantie. We mogen niet accepteren dat wij in een land leven waar Joodse instellingen moeten worden bewaakt en Joden liever niet laten zien dat zij Joods zijn. Daar kun je je toch niet bij neerleggen?”