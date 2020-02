We zijn wanhopig op zoek naar de eeuwige jeugd

We smullen van Patty Brard en Gordon, die zich laten onderdompelen in nucleaire baden of levend laten begraven in hun verlangen naar de eeuwige jeugd.

AMSTERDAM - Van alle volwassen mensen in Nederland is de helft ouder dan 50 jaar. En hoe ouder we worden, hoe harder we ertegen vechten. Hoe reëel is onze zoektocht naar de eeuwige jeugd en wat verwachten we ervan?