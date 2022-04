Oorlog in Oekraïne Dinsdag 19 april LIVE | Nederland stuurt pantservoertuigen naar Oekraïne

Ter illustratie: Nederlandse pantserhouwitsers worden klaar gemaakt voor vervoer Ⓒ ANP / ANP

AMSTERDAM - Sinds Rusland op 24 februari het land binnenviel, zijn grote delen van Oekraïne in puin geschoten. Volgens het Oekraïense leger en president Volodimir Zelenski is het verwachte offensief van het Russische leger in het oosten van Oekraïne begonnen. De zuidelijke havenstad Marioepol staat daarnaast op het punt van vallen. Lees hier de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.