Twee mannen en een vrouw overleven 33 dagen op onbewoond eiland

Ze werden bij toeval ontdekt door de bemanning van een vliegtuig dat op patrouille was. De drie zwaaiden met een vlag om de aandacht van de crew te trekken, zo meldt de BBC.

Het was Riley Beecher die de mensen vanuit het vliegtuig opmerkte. Nadat hij op een lagere hoogte nogmaals over het eiland was gevlogen, zag hij dat er mensen in nood waren. Ze lieten eten, water en een radio achter zodat er contact gemaakt kon worden met het drietal. Zelf hadden ze niet de juiste middelen bij zich om meteen in actie te komen. „Jammer genoeg hadden we niemand die vloeiend Spaans sprak, maar met mijn beste Spaans kwam ik erachter dat ze uit Cuba kwamen en medische zorg nodig hadden.”

De drie waren naar het eiland gezwommen toen hun boot kapot ging. Een andere helikopter slaagde erin hen van het eiland, genaamd Anguilla Cay, te halen. Ze zijn overgebracht naar een ziekenhuis in Florida, maar zijn naar omstandigheden in goede doen. Een van de reddingswerkers laat weten dat hij „onder de indruk was dat ze het zo lang hadden volgehouden.”