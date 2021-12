Scheldende vrouw blijft bellen naar 112 en wordt aangehouden

Buitenland

Politie geeft beelden vrij van fataal schietincident in winkel LA

De politie van Los Angeles heeft camerabeelden vrijgegeven die laten zien wat er gebeurde voor en tijdens het schietincident in een kledingzaak in Los Angeles. Bij het schietincident kwam vorige week een onschuldig 14-jarig meisje om, dat zich had verstopt in een kleedhokje. Ook de man waar de polit...