Verdachte van viervoudige moord op studenten solliciteerde bij politie

Kohberger stuurde in april 2022 een brief naar de lokale politie om te solliciteren voor een baan als onderzoeker. Kohberger, die later zou worden verdacht van viervoudige moord, had ook een sollicitatiegesprek met politiechef Gary Jenkins, zo bleek dinsdag (lokale tijd) tijdens een zitting in de rechtbank.

Na het gesprek stuurde Kohberger nog een e-mail waarin hij zei het gesprek ’fantastisch’ te vinden. Het is onduidelijk of hij de baan ook kreeg aangeboden. Het ging om een onderzoeksproject naar publieke veiligheid voor de duur van drie jaar.

Kaylee Goncalves (21), Madison Mogen (21), Xana Kernodle (20) en Ethan Chapin (20) zouden op 13 november in hun slaap zijn doodgestoken door Kohberger. Dat gebeurde in een studentenhuis in Moscow, een plaats in de staat Idaho. Forensisch experts stelden vast dat de slachtoffers zich verweerd hadden. Er zou een lang mes zijn gebruikt. Kohberger riskeert de doodstraf. Een motief voor de moorden is nog altijd niet helder.

’Sociaal onhandig’

Studiegenoten omschrijven Kohberger als een slimme jongen, maar hij was ’sociaal onhandig’. Online schreef hij onderzoek te doen naar wat mensen voelen als ze een criminele daad begaan. Ook viel hij op in een bar waar hij vrouwen lastigviel die niet op zijn avances ingingen. Dat leverde hem een aantekening op in het computersysteem van de bar. „Na twee of drie biertjes werd hij lastig en beledigde meerdere keren personeelsleden. Toen we hem daarop aanspraken, deed hij of zijn neus bloedde”, aldus de bareigenaar.

Kohberger die als tiener ook verslaafd was aan heroïne, viel ook op de universiteit vrouwen lastig. Jarenlang kampte hij met overgewicht, maar in latere jaren viel hij flink af. Volgens klasgenoten veranderde dat zijn gedrag en oogde hij zelfverzekerder. „Hij veranderde van iemand die zelf vaak gepest werd in de agressor”, aldus een bekende van Kohberger in Amerikaanse media.