Vrouw (25) rijdt doorgesnoven, stoned en beschonken door Krommenie

De controle vond plaats op 16 juni. Agenten hielden een auto aan op de Rosariumlaan, waar de vrouw doorheen scheurde. Ze vertoonde ’verward gedrag’ bij de controle. Ze bleek niet alleen beschonken achter het stuur te zitten, maar gaf ook toe drugs te hebben gebruikt.

Een bloedtest volgde. Het monster daarvan werd onderzocht in een erkend laboratorium.

De uitslag? „De vrouw had bijna zes maal het maximum aan THC, de werkzame stof uit hennep, en ruim drie keer het maximum aan cocaïne in haar bloed”, laat de politie weten. Daarnaast had de beginnend bestuurder zeven keer de toegestane hoeveelheid alcohol in haar bloed.

1250 euro

Ter plaatse werd het rijbewijs ingevorderd. De drank en drugs kunnen ’nog lang gevolgen hebben’, zegt de politieomdat de kosten à 1250 euro van een verplicht rijvaardigheidsonderzoek voor haar rekening komen terwijl ook wordt onderzocht of ze verslaafd is.

„In de praktijk blijkt zo’n 70% niet door het onderzoek te komen. Dat betekent dat de vrouw in ieder geval een jaar daarna geen nieuw rijbewijs aan mag vragen. Daarna kan dat wel, maar vindt er eerst weer (op eigen kosten) een (bloed)onderzoek plaats. In het gunstigste geval krijgt zij dan eerst een tijdelijk rijbewijs voor bijvoorbeeld een jaar, waarna weer een keuring plaats moet vinden.”